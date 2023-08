Azerbeidzjaanse president weigert buitenlandminister Lahbib te ontmoeten

UPDATEDe president van Azerbeidzjan, Ilhal Aliyev, wil minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib niet ontvangen. Volgens de lokale pers zijn de Azerbeidzjaanse autoriteiten niet opgezet met uitspraken die Lahbib dinsdag in Armenië deed over Nagorno-Karabach. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang zijn scherp voor Lahbib. “Ons land slaat een mal figuur en verliest opnieuw credibiliteit.”

Na een ontmoeting met haar Armeense evenknie drukte minister Lahbib haar diepe bezorgdheid uit over de humanitaire toestand in de enclave. Die ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. Armenië en humanitaire organisaties luiden de alarmbel over de situatie in Nagorno-Karabach sinds Azerbeidzjan de toegangsweg vanuit Armenië - de Lachin-corridor - heeft geblokkeerd.

Lahbib herinnerde aan het standpunt van de Europese Unie, die Azerbeidzjan vraagt de veiligheid en doorgang op de weg te garanderen. “Het is de plicht van elke staat om het welzijn van haar bevolking te garanderen. De rechten en de veiligheid van de Armeense bevolking moeten worden gegarandeerd. Ik zal mijn Azerbeidzjaanse collega vragen in die geest te handelen”, stelde de minister. Daarbij haalde ze ook het “respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van iedereen” aan.

Donderdag stond in Bakoe een ontmoeting gepland tussen de MR-politica en president Aliyev. Volgens de nieuwssite Trend, die welingelichte bronnen citeert, werd die gedachtewisseling geannuleerd omwille van een “pro-Armeense stellingname en ongegronde verklaringen” in Armenië. Het gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov ging wel door.

Het kabinet van minister Lahbib blijft achter de verklaringen staan. “Van bij het begin houden we een evenwichtig en uitgesproken standpunt aan, en we zullen hier hetzelfde discours hanteren als in Jerevan”, luidt het desgevraagd.

Volledig scherm Lahbib ontmoette de minister van Buitenlandse Zaken van Azerbeidzjan in plaats van de president. © Hadja Lahbib/X

Lahbib: “Dialoog en compromis”

Tijdens een persconferentie na afloop van haar onderhoud met Bayramov bevestigde Lahbib haar standpunt. “De enige valabele manier om uit dit historisch conflict te geraken, is de weg van dialoog en compromis”, luidde het. “We maken ons ernstige zorgen over de restricties aan de Lachin-corridor. U hebt daar zeker een verklaring voor, maar ze verwijderen ons van een oplossing en brengen het leven van vrouwen en mannen in gevaar. Het is dringend nodig er de vrijheid van verkeer te garanderen.”

Het standpunt van haar Azerbeidzjaanse collega bleef echter ongewijzigd. Hij beschuldigt Armenië van manipulatie en herinnerde eraan dat zijn land een oplossing had aangeboden via een ander punt, maar die werd door Jerevan afgewezen. Bayramov ontkende ook dat er geen enkel verkeer meer mogelijk is op de weg, in de ene of de andere richting.

Het dodelijk conflict over Nagorno-Karabach sleept al dertig jaar aan. Azerbeidzjan kreeg in 2020 de controle in handen na een strijd van zes weken. Een plaatselijke journaliste beschuldigde de Europese Unie er van de ogen te hebben gesloten voor hoe de toestand in de enclave was toen ze nog onder controle stond van Armenië.

Minister Lahbib riep iedereen op vooruit te kijken, al zei ze wel de frustraties te begrijpen. “Ik ben het niet helemaal eens, maar de aanbeveling is wel correct”, reageerde Bayramov dan weer. Hij merkte op dat België in januari voorzitter wordt van de EU. “Ik zou over bepaalde dossiers in verband met onze toekomst willen vragen, geen dubbele standaarden tegen ons land aan de dag te leggen.”

“Totale afgang”

In eigen land hebben oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang maar weinig begrip voor de demarche. “Als minister van Buitenlandse Zaken moet je als staatsvrouw op diplomatische wijze kunnen handelen in internationale dossiers. Lahbib is daar duidelijk nog niet aan toe”, reageert N-VA-Kamerlid Michael Freilich op X, het voormalige Twitter. “Ons land slaat een mal figuur en verliest opnieuw credibiliteit”, concludeert hij. Vlaams Belang-Europarlementslid Gerolf Annemans is nog scherper en spreekt van een “totale afgang.”