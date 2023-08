Azerbeidzjaanse president annuleert ontmoeting met Lahbib (MR): “We zien dat ze bevooroordeeld is”

Na een ontmoeting met haar Armeense evenknie drukte minister Lahbib haar diepe bezorgdheid uit over de humanitaire toestand in de enclave. Die ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. Armenië en humanitaire organisaties luiden de alarmbel over de situatie in Nagorno-Karabach sinds Azerbeidzjan de toegangsweg vanuit Armenië heeft geblokkeerd.