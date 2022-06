Autobrand veroorzaakt hevige rookpluim op E313

Protesten in VS na opheffing grondwette­lij­ke bescher­ming abortus­recht

Na de historische beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus te vernietigen, zijn onder meer in New York mensen op straat gekomen om protest aan te tekenen. Nabij Washington Square Park, in Manhattan, verzamelden minstens 1.000 actievoerders, en de menigte groeide snel aan. Ook op andere plaatsen in de Verenigde Staten staan acties gepland.

7:03