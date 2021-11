Auto's elektrisch vanaf 2029 en verplichte renovatie vanaf 2023: Vlaamse regering bereikt klimaatakkoord

De Vlaamse regering heeft een klimaatakkoord bereikt. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De goedgekeurde maatregelen zijn goed voor een hogere ambitie tegen 2030 en zouden garant staan voor een CO2-reductie met 40 procent. Het gaat onder meer over het verplicht renoveren van huizen, een verbod op aardgas (in nieuwbouwwoningen) en elektrische wagens.

Zo zal iedereen vanaf januari 2029 verplicht worden om een elektrische wagen te kopen, tenminste als het een nieuwe wagen is. Voor tweedehandswagens werd vooralsnog geen datum afgeklopt. Deze kunnen vermoedelijk nog wat langer op benzine of diesel rijden. Tegen 2030 wordt er gemikt op 100.000 ‘semi-publieke laadequivalenten’. Er komen ook meer groene bussen bij De Lijn en haar pachters.

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Wie al eigenaar is van een woning moet tegen 2030 het energielabel minstens naar D brengen. Daar krijgen eigenaars wel een renteloze lening tot 20.000 euro voor. Wie renoveert naar label C, B of A kan vanaf 2023 zelfs een lening krijgen met een negatieve rente (tot -1,5 procent) waardoor eigenaars zelfs premies kunnen ontvangen.

Daarbij zal aardgas verboden worden voor nieuwbouwwoningen. Vanaf 2023 al moet het minstens hybride zijn. In 2026 is het verplicht om een elektrische warmtepomp te gebruiken, volledig fossielvrij. Let wel, voorgaande maatregelen gelden enkel voor nieuwbouw.

Voor de landbouw wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. Cruciaal daarbij is een vermindering van de methaanuitstoot met 30 procent tegen 2030.

Ook de industrie moet een grotere inspanning van 10 procent leveren.

Jambon spreekt over bijkomende klimaatmaatregelen, met inspanningen van alle sectoren, om de uitstoot tegen 2030 te verlagen met 40 procent in plaats van de 35 procent die werd afgesproken in het Vlaamse klimaatplan in 2019. Ter herinnering: Europa vraagt ons land om de CO2-uitstoot met 47 procent te verlagen tegen 2030. Jambon maakt zich sterk dat de nieuwe maatregelen ambitie tonen, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar blijven. “Dat is een kwestie van de juiste evenwichten vinden”, stelt hij. “Hoe kunnen we als klein land maximaal bijdragen aan de wereldwijde klimaatproblematiek, op zo’n manier dat het voor iedereen te rechtvaardigen is.”

