Auteur van financiële bestseller waarschuwt beleggers: “Ik voorspel grootste beurscrash in de geschiedenis”

De Amerikaanse auteur van ‘Rich Dad Poor Dad’, in het Nederlands vertaald als ‘Lessen van een arme en een rijke vader’, verkocht wereldwijd minstens 40 miljoen exemplaren van zijn bestseller uit 1997. Later volgde een reeks met financiële zelfhulp- en motivatieboeken. In 2006 schreef hij samen met de toen nog toekomstige Amerikaanse president Donald Trump het boek ‘Why We Want You To Be Rich’.

In een nieuwsbrief aan zijn volgers waarschuwde Kiyosaki voor een catastrofale beurscrash. “Al sinds 2013 voorspel ik een echt grote beurscrash”, klinkt het ook op Twitter. “Die crash is nu aan het gebeuren. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s en vastgoedprijzen crashen. De middenklasse wordt weggevaagd. Miljoenen mensen zullen worden weggevaagd.”

Zilverprijs

Kiyosaki zegt in zijn mail ook dat zo'n beurscrash voor beleggers grote kansen biedt om goedkoop in te stappen en hoge rendementen te scoren. Hij verwijst daarbij naar de recentste grote financiële crisis. “2008 was een geweldige tijd om rijk te worden”, klinkt het. “Alles ging toen in de uitverkoop. Ik heb toen miljoenen dollars geleend om vastgoed te kopen voor een prikje.”

Kiyosaki geeft ook nu enkele investeringstips. Zo verwacht hij dat de zilverprijs de komende 3 tot 5 jaar zal blijven schommelen rond de 20 dollar per ons, om daarna te exploderen naar 100 tot 500 dollar per ons. “Het is nu tijd om zilver te accumuleren”, klinkt het.

Cryptomunten

Omdat Kiyosaki verwacht dat het economische systeem zwaar onder druk komt te staan, voorspelt hij ook een bredere acceptatie van cryptomunten. “Nu is dan ook het moment om in crypto te stappen”, zegt hij. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Kiyosaki bitcoin eerder dit jaar nog afdeed als waardeloos. Cryptomunten zijn sinds de piek eind vorig jaar wel enorm in waarde gedaald.

Geldexpert Pascal Paepen over FIRE-reeks: “Piramidespel gebaseerd op dromen”