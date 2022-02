Australische politie looft bijna 320.000 euro uit voor tip over verdwenen Théo Hayez

Volgens waarnemend politiecommandant Brendon Cullen zijn de meeste aanknopingspunten in het onderzoek uitgeput. “De beloning wordt uitgeloofd omdat er een gat te vullen is in wat we weten”, klinkt het. “Als iemand informatie heeft, is er zeker een stimulans om zich te melden.”

De beloning is onderdeel van de eisen van de familie van Hayez om het onderzoek vooruit te helpen. De ouders van de jongen, die nog in België wonen, zijn tevreden met de beslissing. “Elk detail, groot of klein, kan het onderzoek helpen veranderen”, aldus zijn moeder Vinciane Delforge. “Zonder antwoorden op onze vragen is het verdriet van de familie eindeloos.”

Théo’s vader, Laurent Hayez, zei dat de belangrijkste vraag was of zijn zoon met iemand was op de avond van zijn verdwijning, eraan toevoegend dat hij “sterk” geloofde dat dat het geval was.

Verdwijning

De jongen werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019 buiten een nachtclub in Byron Bay, een populaire enclave aan zee aan de oostkust van Australië. Bijna een week later werd de politie gealarmeerd dat Théo Hayez niet naar zijn hotel was teruggekeerd, waarna verschillende zoekacties in het gebied en de nabijgelegen oceaan werden opgezet.

Tot op heden is het echter nog onduidelijk wat er gebeurd is. De politie gaat ervan uit dat hij verdwaald raakte en in zee is beland, maar zijn familie denkt dat er die nacht nog iemand bij hem was.

