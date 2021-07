Australië krijgt eerste volledig geautomatiseerde boerderij

Braziliaan­se president Bolsonaro gebruikt obscene taal in reactie op corruptie­on­der­zoek

12:53 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro maakte zich schuldig aan obscene taal toen hij een vraag kreeg over het corruptieonderzoek in verband met de vaccinaankopen van de Braziliaanse overheid. Een senatorencomité, de Parliamentary Commission of Inquiry (CPI), voert al enkele weken onderzoek uit naar Bolsonaro’s aanpak van de coronapandemie. “Ik kak op de CPI”, antwoordde de president toen hij werd gevraagd of hij plant om op de corruptiebeschuldigingen te reageren.