Atoms Campingconcert lokt 600 toeschouwers 16 augustus 2018

02u24 0 De tweede editie van het 'Atoms Campingconcert' is een succes geworden. Camping Reamerik in Denderhoutem mocht zo'n 600 toeschouwers verwelkomen.

Het volksfeest voor jong en oud had optredens in de aanbieding van onder meer Bram & Lennert, en Yves Segers. Naast optredens was er ook een roofvogelshow en een goochelshow. Natuurlijk mochten een hapje en een drankje niet ontbreken, net als kinderanimatie in de vorm van onder meer een springkasteel.





Organisator Jeroen Wiggeleer, bekend als 'dj Franzke', was tevreden met de opkomst. "Toen we om 16 uur begonnen, was er al heel wat volk", vertelt hij. "Er was een gezellige sfeer en het weer bleek ideaal. Met 600 toeschouwers ben ik zeer tevreden." (CVHN)