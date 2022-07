ASUS ZenFone 9 voorgesteld: compacte krachtpatser met focus op ergonomie

ASUS is één van de kleinere spelers op de smartphonemarkt, maar dat betekent niet dat ze geen moeite doen. De ZenFone 9 zit tjokvol met de laatste snufjes. De Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 is op papier de krachtigste processor die een Android-telefoon kan hebben. Die wordt gecombineerd met snel werkgeheugen en opslag, een een OLED-scherm van hoge resolutie met een ververssnelheid van 120 Hz.

De ASUS ZenFone 9 kan daardoor concurreren met toptelefoons van andere merken. Opvallend genoeg is dit model wel een pak kleiner dan die toestellen. Het scherm blijft namelijk beperkt tot 5,9 inch. Dat is kleiner dan de compacte Sony Xperia 10 IV. Hier is wel gekozen voor traditionelere proporties, waardoor het eerder op een Samsung Galaxy S22 lijkt qua afmetingen, maar dan dikker.

Niet alleen de beperkte grootte helpt de ergonomie. De ASUS ZenFone 9 is afgewerkt met een textuur met hoge grip. Het gebruikte materiaal werd ontworpen door het technologiebedrijf en moet ook tegen een stootje kunnen.

Volledig scherm De ASUS ZenFone 9 is een compacte smartphone. © ASUS

Achteraan de ZenFone 9 vinden we de Sony IMX 766 met 50 megapixels als hoofdcamera. Die is ook te vinden in de Nothing Phone (1) en tal van OnePlus-telefoons. Als ultrabreedhoekcamera gebruikt ASUS de Sony IMX 363 met 12 megapixels, voor de selfiecamera viel de keuze op de IMX 663 met hetzelfde aantal megapixels. Of die drie ook zorgen voor goede foto’s, zal moeten blijken uit de recensie die HLN gepland heeft.

Op het vlak van draadloze verbindingen kan je nog enkele jaren probleemloos gebruikmaken van de ZenFone 9. Zo is er ondersteuning voor WiFi 6E, Bluetooth 5.2 en 5G, natuurlijk.

Volledig scherm De ASUS ZenFone 9 in het zwart. © ASUS

Daarnaast heeft de telefoon een IP68-certificering, waardoor je je niet al te veel zorgen hoeft te maken over stof en water. Het scherm maakt gebruik van Gorilla Glass Victus, wat het stevigste type glas voor Android-telefoons moet zijn.

Behalve stereo luidsprekers is er ook een hoofdtelefoonpoort te vinden bij de ZenFone 9. De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh met een laadsnelheid van 30 watt. Hoelang je daarmee ongeveer zal kunnen volhouden, testen we uit voor onze recensie van de telefoon.

Volledig scherm De vier kleuren van de ASUS ZenFone 9. De rode en blauwe uitvoeringen zijn pas vanaf eind augustus te koop. © ASUS

In België zal de ASUS ZenFone 9 te koop zijn vanaf halverwege augustus. De startprijs is 799 euro. Daarvoor krijg je een toestel met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB opslag. Qua kleuren kan je voor dat startmodel kiezen uit zwart, wit, rood en blauw.

Het model met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag is te koop voor 849 euro en verkrijgbaar in zwart en wit. Het duurste model van 899 euro heeft 16 GB werkgeheugen, 256 GB opslag en is enkel in het zwart te krijgen.

