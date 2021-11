Astronauten telen voor het eerst zelfgemaakte chilipepers en maken “beste ruimte-taco’s ooit"

Miljardair Richard Branson maakt vandaag eerste ruimtetrip: “Mijn vrouw heeft al gezegd dat ze niet naar mijn begrafenis komt”

Hij zat in de woonkamer van zijn ouders, toen hij als 19-jarige zag hoe Neil Armstrong de eerste mens op de maan werd. “Op een dag doen we dat allemaal”, dacht hij. 52 jaar later doen we het nog niet allemaal. Maar hij wel. Vandaag maakt de Britse miljardair Richard Branson (70) zijn eerste toeristisch tripje naar de ruimte. “Mijn vrouw heeft al gezegd dat ze niet naar mijn begrafenis komt.”

11 juli