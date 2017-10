Astrid Coppens: "Na de rechtszaak met John kan ik alles kwijt zijn. Maar dat maakt me niet meer uit" Nele De Meyer

06u30

Bron: Goesting 75 Noortje Palmers De opnames voor Verborgen Verlangen - Astrids eerste filmrol - zitten er net op, maar stilzitten is niet aan de tv-personality besteed. Is het niet de boven haar hoofd hangende rechtszaak die haar aandacht opeist, dan wel haar Astrid Black Label-collectie, waarvoor ze de designs zelf bedenkt. Goesting Magazine vroeg haar om wat modegeheimen. "Alle trends komen van Hollywood, no matter what."

Met haar hoge hakken in de hand en op flipflops komt Astrid Coppens aangeschuifeld over het Zaha Hadidplein, waar het Havenhuis gracieus boven uittorent. "Sorry, ik heb mijn kleine teen gebroken", excuseert ze zich. Het mag dan een pijnlijke zaak zijn, gebrek aan professionaliteit kan je Astrid Coppens niet verwijten. Van zodra de fotografe haar toestel tevoorschijn tovert, wurmt Astrid zich in haar stiletto's. Met hetzelfde doorzettingsvermogen kreeg ze haar Astrid Black Label-collectie in de ZEB-rekken. Die modemicrobe kreeg ze als tiener al te pakken: "Ik zat op school bij De Dames op de Meir, waar we een uniform moesten dragen. Toch wilde ik anders zijn. Ik zette een cool hoedje op of droeg een lange rok in plaats van eentje net onder de knie. Ik werd daarmee gepest, maar twee weken later kwamen mijn klasgenootjes ook met een lange rok de klas binnen."



Je negende collectie hangt bij ZEB in de rekken, hoe betrokken ben je?

"Enorm! We zijn nu al bezig met de collectie van volgende zomer, terwijl mijn tweede sportswearlijn nog maar een paar dagen geleden is uitgekomen. Ik volg de modeweken in Hollywood op de voet. Niet via social media, maar via de krant. Ik volg bewust weinig mensen via social media, ik heb geen zin om voortdurend overspoeld te worden door het leven van iemand anders. Ik lees de Daily Mail in L.A., dan ben ik meteen mee met de Amerikaanse showbizz. Gigi en Bella Hadid en Kendall Jenner zijn belangrijke celebrity's voor mijn volgers. Niet dat ik hun stijl blind kopieer, het zijn eerder accenten die ik overneem. Deze winter zullen fluweel en rood het goed doen. Alles komt toch van Hollywood, no matter what. Soms draag ik in Antwerpen een grave broek die hot is in L.A. en merk ik meteen: die hebben ze hier nog niet. Het volgend seizoen hangt die wél in de rekken. Ik probeer voorop te lopen, zie je. Met al die ideeën ga ik naar ZEB. Ik pas zelf heel veel, omdat ik het belangrijk vind dat de ontwerpen goed zitten. Daarna voeg ik nog kleine details toe, zoals het opschrift I shop on 5th Avenue, omdat ik nu eenmaal in Amerika woon. De basics blijf ik elk seizoen vernieuwen, zoals de strakke zwarte broek, die ik nu in faux leather draag."



Doet het je iets als je iemand ziet lopen in een van jouw ontwerpen?

"Toen we voor de film Verborgen Verlangen draaiden in het Plantin-Moretusmuseum, zag ik heel wat figuranten met een van mijn rokjes of truitjes aan. 'Heej, dat is mijn jurk!' riep ik. Die meisjes reageren dan altijd heel blij. Zelfs mijn mama heeft enkele stuks gekocht, terwijl zij eerder een klassieke stijl heeft. Vooral van de hemdjes is ze grote fan: die hoef je niet te strijken. Ook in Wallonië gaat het hard, terwijl ze me daar niet kennen."



Heb je daar een verklaring voor?

"Toen ik 16 was, ben ik van school veranderd. Ik ging op internaat in Le Val Notre-Dame, tussen Namen en Luik. Zeventig procent van de meisjes was van adellijke komaf. Ik herinner me dat ze erg klassiek gekleed gingen, maar nooit oubollig. Very classy. Wallonië is tot op vandaag nog altijd klassieker dan Vlaanderen, vind ik. De collectie doet het er in sommige winkels zelfs beter dan in Vlaanderen."



Je bent goed bevriend met Vlaamse stijlpaus Jani. Wat vindt hij van jouw collectie?

"Grappig dat je het vraagt! Nu ik tijdelijk op het Antwerpse Zuid woon, kom ik Jani te pas en te onpas tegen. Na een slopende dag op de filmset zag ik er niet uit: ik had snel-snel een brede broek aangetrokken met een T-shirt dat in een hoek lag te slingeren. 'Jani, niet naar mij kijken nu!' riep ik toen ik hem aan de overkant van de straat zag. En Jani maar lachen. 'Het is u vergeven, schat!' was zijn reactie. Maar van mijn collectie is hij zeker fan. Voor de fotoshootstyling van mijn sportswearlijn is hij zelfs meegereisd naar Joshua Tree National Park in L.A. Hij heeft me heel wat tips gegeven voor mijn poses. En of het omgekeerd soms gebeurt dat ik hém op een modeblunder wijs? Nee, Jani weet hoe hij zich moet kleden. Maar wat hij soms tegen mensen durft zeggen. Brrr, ik bibber in zijn plaats..."



Heb je voor onze lezers een ultieme modetip?

"Veel vrouwen kopen hun kleding te klein. Ik vind het belangrijk dat een broek comfortabel om je middel zit. Hoe losser iets zit, hoe eleganter vaak. Strakke T-shirtjes en hemdjes zijn nu even niet in de mode, zo simpel is het. Zwart staat ook altijd chic, you never go wrong with black. Als je voor een feestje geen idee hebt wat aan te trekken: een zwarte jeans met een coole T-shirt, boots met een hakje en een opvallende ceintuur, en je fashiongehalte swingt meteen de pan uit."

Ik probeer vooruit te lopen op de trends Astrid Coppens

Noortje Palmers

Wat Jani durft zeggen, ik bibber in zijn plaats! Astrid Coppens

Noortje Palmers

Olifantenvel

Je zou eerst Rechten gaan studeren, maar je modellenwerk besliste daar anders over. Nooit spijt?

"Nee, ik denk dat ik meer streetwise ben dan boeken-wise. In de modellenwereld heb ik een olifantenvel gekweekt. Het is een harde wereld, je maakt er geen vrienden en krijgt voortdurend kritiek. Ik reisde ook altijd alleen, naar shoots in Milaan, Londen, Parijs en New York. Dat was vaak eenzaam, maar ik leerde de wereld kennen. Spijt heb ik niet. Ik heb het geluk dat ik uit een warm nest kom, met twee schatten van ouders die me altijd gesteund hebben, al stonden ze niet te springen toen ik vertrok. En ik heb afgezien: zo moest ik een auto huren omdat ik nog niet beslist had om definitief in Amerika te gaan wonen. Van een gps was nog geen sprake, ik moest me uit de slag trekken met zo'n old fashioned wegenkaart. Vreselijk. Ik werd meteen met mijn neus op de immense reikwijdte van het land gedrukt: wat is Antwerpen klein, dacht ik."

"Intussen heb ik van Astrid een eigen merk gemaakt. Ik weet heel goed hoe marketing in elkaar zit, die feeling heb je of niet. Ik vind dus niet dat je moet gestudeerd hebben om succesvol te zijn. Als je studeert, kan je ook eindigen met een 9 to 5 waarin je je gevangen voelt. Al droom ik soms wel luidop van een 9 to 5: een regelmatig leven moet toch za-lig zijn... Ik ben voortdurend met mijn merk bezig: bij elke prikkel denk ik: wat kan ik hiermee doen?"

Bram gaat een keigoeie papa zijn, dat weet ik nu al Astrid Coppens

Soms voel ik me helemaal leeggezogen en dan is het zalig dat Bram er is. Astrid Coppens

Noortje Palmers

The big screen

De eerste bioscoopfilm met jou in de hoofdrol is intussen ingeblikt. Wat leerde je van de rasacteurs?

"Die eerste draaidagen voelde ik dat iedereen met argusogen naar me keek, ook de andere acteurs. Begrijpelijk natuurlijk, voor hen is het ook een risico. Ik heb dan wel een eigen realityprogramma, maar echte acteerervaring had ik niet. Na een week waren ze gerustgesteld, en was ik ook minder nerveus. Ik heb de regisseur carte blanche gegeven: ik liet mijn haar knippen, draag heel andere kleren en géén make-up. Zelfs geen mascara! Nooit gedacht dat ik zo graag zou acteren. Mezelf zien on the big screen, dat zal toch wel efkes schrikken zijn denk ik..."



Je bracht intussen al een boek, een plaat en een kledinglijn uit en speelt binnenkort in een Vlaamse film. Wat springt eruit?

(zonder nadenken) "Mijn kledinglijn! Ik ben daar heel fier op, ook omdat ik daar in het begin veel geld in heb geïnvesteerd. Ah, een licensing deal met ZEB, denken velen, maar zo is het niet gegaan. Eerst liet ik mijn ontwerpen maken in een atelier in L.A., om ze vervolgens in high end-boetieks in Vlaanderen te verkopen. Door de hoge importtaksen waren de stuks te duur voor mijn publiek, niet iedereen kan immers 400 euro ophoesten voor een jurkje. Toen ZEB me contacteerde, heb ik even getwijfeld. Ik ben niet zo dol op grote ketens. Nu ben ik vooral heel blij dat ik met hen in zee ben gegaan. Astrid Black Label is bovendien een van hun beste merken, een big accomplishment, toch?"



Dit voorjaar was je realityreeks Astrid te zien. Voel je je soms niet leeggezogen door alle aandacht?

"Het blijft raar om ergens binnen te komen en meteen door iedereen aangeklampt te worden. Iedereen wil iets van je als je een bekende kop hebt: een selfie, een handtekening, een knuffel of een babbel. Soms kan ik me na zo'n avond helemaal leeg voelen en dan is het zalig dat Bram er is. Bram begrijpt dat volledig, als regisseur werkte hij in L.A. al samen met heel wat bekende voetballers. De eerste keer dat we samen naar zijn stamcafé in Gent gingen, herinner ik me nog levendig. Ik had hem gewaarschuwd. 'Niemand gaat zich daar iets van aantrekken', had hij me gesust, maar hij schrok zich een bult. De hele avond ben ik in de weer geweest met selfies, de mensen stonden aan te schuiven! Niet normaal."



Jij en Bram hebben een uitgesproken kinderwens. Wat voor moeder hoop je te worden?

"We willen ons kind vooral zélf opvoeden, zonder hulp van nanny's. Onze job laat het wel toe om er te zijn voor ons kind. We zullen moeten schuiven met afspraken en meetings, zodat altijd een van ons twee er kan zijn, maar dat moet lukken. Bram komt net als ik uit een warm nest, zijn ouders zijn net als die van mij nog altijd bij elkaar. Zelfs onze ouders onderling komen goed overeen! Bram gaat een keigoede papa zijn, dat weet ik nu al. In zijn omgang met kinderen is hij enorm goed."



Wat is het mooiste compliment van een fan dat je al kreeg?

"Doordat ik in een hevige rechtszaak verwikkeld ben met mijn ex-man (John Bryan eist 1,8 miljoen euro van haar voor inkomsten die ze zou hebben achtergehouden, red.), hangt het zwaard van Damocles al twee jaar boven het hoofd van mij en Bram. Na afloop van de eerste aflevering van Astrid kreeg ik zo'n lieve berichtjes van fans, daar heb ik echt van moeten wenen. Ze waren blij dat ze de échte Astrid zagen, schreven ze, die toch anders is dan de Astrid uit Astrid in Won­der­land. De Astrid van vandaag is minder uitvergroot, ze is volwassener geworden. Vroeger hield ik me niet bezig met het lezen van reacties, maar nu begrijp ik celebrity's volkomen als ze zeggen dat hun fans hun grootste steun zijn. Toen heb ik gevoeld: wat er ook gebeurt, ik sta er niet alleen voor."



In december weet je wie aan het langste eind trekt. Wat helpt je om je gedachten te verzetten?

"Door het acteren voor Verborgen Verlangen kwam de rechtszaak eens niet op de eerste plaats, dat heeft deugd gedaan. Maar in oktober zal ik me op de voorbereiding van de rechtszaak moeten storten en zit ik er weer middenin. Ik probeer momenteel gewoon uit te gaan van het slechtste scenario: dat ik alles kwijt zal zijn, het maakt me even niet meer uit. Geld is niet langer belangrijk voor me. Ik heb mijn man Bram en samen komen we er wel uit."



Astrid Black Label is verkrijgbaar in alle ZEB-winkels en op ZEB.be. Verborgen Verlangen is vanaf 22 november te zien in de bioscoop.

Veel vrouwen kopen hun kleding te klein. Ik vind het belangrijk dat een broek comfortabel om je middel zit. Hoe losser iets zit, hoe eleganter vaak. Astrid Coppens

Noortje Palmers

Ik probeer uit te gaan van het slechtste scenario: dat ik door de rechtszaak alles kwijt zal zijn. Geld is niet langer belangrijk voor me Astrid Coppens

Noortje Palmers