ASSISEN. Moord op Sara Laeremans. Schoonmoeder Inge Manderick bekent (een beetje)

Verenigde Naties: “Vorig jaar meer dan 8.500 kindsolda­ten in conflictge­bie­den”

16:04 In 2020 werden meer dan 8.500 kinderen ingezet als soldaten in militaire conflicten in verschillende delen van de wereld. Bijna 2.700 kinderen lieten bovendien het leven in die conflicten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres.