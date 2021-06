ASSISEN. Moord op Sara Laeremans. Schoonmoeder Inge Manderick bekent (een beetje): “Ik wist dat er erge dingen konden gebeuren”

Problemen in bouwsector worden nog voor bouwverlof in kaart gebracht: “Vijf arbeiders mogen niet tevergeefs gestorven zijn”

18:24 Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne prak dinsdag met het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), na de tragische instorting van een school in aanbouw in Antwerpen. Bij het ongeval kwamen in totaal vijf buitenlandse arbeiders om het leven. "Die vijf arbeiders mogen niet tevergeefs gestorven zijn", zegt de PS-minister. Samen met de vakbonden werd afgesproken om nog voor het bouwverlof de problemen in kaart te brengen en in samenwerking met de werkgevers aan te pakken.