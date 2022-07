Asielopvang loopt vol: overheid al 1.216 keer veroordeeld omdat er geen plaats is

Aalst Drie Fransen opgepakt in Aalst na vlucht van honderden kilometers: “Feiten in Frankrijk gepleegd"

Op de E40 ter hoogte van de oprit in Aalst is vanochtend een voertuig met Franse nummerplaat klemgereden, vermoedelijk na een achtervolging. Drie daders sprongen nog uit het voertuig en verstopten zich in de bossen naast de snelweg, maar konden uiteindelijk opgepakt worden. De drie daders hebben feiten gepleegd in Frankrijk en zijn daarna naar ons land gevlucht.

11:41