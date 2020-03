Artsen Zonder Grenzen vraagt meer solidariteit tussen EU-lidstaten ttr

16 maart 2020

14u10

Bron: belga 1 Artsen Zonder Grenzen vraagt aan de Europese lidstaten om essentiële medische benodigdheden als mondmaskers over te brengen naar de plaatsen in Europa waar ze het hardst nodig zijn. "Zonder een toestroom van dringend noodzakelijke beschermingsmiddelen zullen steeds meer gezondheidswerkers ziek worden", klinkt het.

Nu Europa het centrum is geworden van de coronapandemie dreigt ook hier een tekort aan medische beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers voor zorgpersoneel. In Italië zijn bijvoorbeeld bijna 1.700 gezondheidswerkers besmet. Dat is 8 procent van alle Italiaanse gevallen van Covid-19.

Artsen Zonder Grenzen pleit voor meer Europese solidariteit op dat vlak. "Op dit moment van crisis kan geen enkel land de voorraden produceren die het nodig heeft. De Europese lidstaten moeten de door de Europese Unie ingestelde solidariteitsmechanismen dringend uitvoeren. De middelen moeten worden gedeeld om de pandemie te bestrijden waar deze momenteel woedt", zegt de coördinator van de coronataskforce van AZG, Brice de le Vingne. Vandaag is dat Italië, "maar over een paar weken kan dat ook elders het geval zijn", zegt hij. "Samen met de toegenomen productie moeten de Europese regeringen ervoor zorgen dat de voorraden vervolgens gemakkelijk naar de virusbrandhaarden kunnen worden verscheept."

Half miljoen mondmaskers

Ook in België dreigt stilaan een tekort aan medische mondmaskers. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet deze middag wel weten dat later op de dag 500.000 mondmaskers aankomen in Luik, een deel van een grotere schenking van de Jack Ma Foundation en de Alibaba Foundation, van de Chinese miljardair Jack Ma.