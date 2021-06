Artsen Zonder Grenzen luidt alarmbellen: “Sluit laatste grensdoorgang in Syrië niet”

In 2014 kwam de VN met een resolutie om humanitaire hulp naar Syrische gebieden te sturen die niet onder controle staan van de Syrische regering. Daardoor kan de hulp niet door president Bashar al-Assad gecontroleerd worden. Aanvankelijk ging het om vier grensovergangen in Jordanië, Irak en Turkije, die jaarlijks via een resolutie moesten goedgekeurd worden. Door de laatste resolutie van juli 2020 is slechts één grensdoorgang overgebleven.

AZG wil naast een verlenging van de resolutie van 2020, en daardoor het openhouden voor de huidige grensdoorgang van Bab al-Hawa, ook een heropening van twee andere grensovergangen. Specifiek gaat het om de openingen van Bab Al-Salam en Al-Yarubiyah.

Rusland en China als dwarsliggers

In 2019 stelden China en Rusland hun veto voor de volledige resolutie, die al vier keer succesvol verlengd was. De resolutie werd daardoor slechts met zes maanden verlengd, bovendien werden twee van de vier grensovergangen uit de resolutie geschrapt. Een half jaar later, in juli 2020, gebeurde hetzelfde en stelden China en Rusland wederom hun veto. Uiteindelijk vond de Veiligheidsraad een compromis: één grensovergang, in Bab al-Hawa van Turkije naar het noordwesten van het land, maar met een verlenging van één jaar.

Op 10 juli 2021 vervalt de resolutie van 2020 en volgt er opnieuw overleg tussen de leden van de Veiligheidsraad, waardoor de kans bestaat dat ook de laatste toegangsroute naar Syrië wordt afgesloten.

Laatste doorgang

AZG verduidelijkt dat de laatste grensovergang nog steeds nodig is om de kwetsbaarste bevolking in het noordwesten van het land te bereiken. “Anders zouden medische benodigdheden voor onder andere operaties de meeste ziekenhuizen en gezondheidsfaciliteiten niet bereiken”, klinkt het bij AZG. De huidige voorraad zou op drie maanden tijd al uitgeput zijn. De grensovergang wordt verder ook ingezet om voedsel en drinkbaar water aan te leveren.

AZG wil de gevolgen die zich in andere delen van het Syrië afspeelden na het sluiten van de drie andere grensovergangen, niet zien gebeuren in het noordwesten van Syrië. "In het afgelopen jaar stelden we vast hoe het sluiten van de overgang in Al-Yarubiyah, mensen onnodig deed lijden omdat levensreddende hulp Noordoost-Syrië niet langer via Irak kon bereiken. Dit scenario moet absoluut vermeden worden in Noordwest-Syrië", aldus dokter Faisal Omar.

Conflict Syrië

President Assad leidt het land al sinds 2000. Na protesten tegen zijn autoritaire bewind in 2011, brak een burgeroorlog uit. Het begon als vreedzaam protest voor basisrechten, inmiddels zijn er honderdduizenden doden gevallen in het internationaal vertakte conflict, waarin niet enkel de buurlanden maar ook het Westen en Rusland zich moeien. Zo steunt het Westen vanaf 2013 de rebellen, terwijl Rusland de kant van president Assad verkoos. Momenteel houdt Turkije het laatste bolwerk van Syrische rebellen in stand. Naar schatting zijn 11 miljoen inwoners ontheemd geraakt, dat is bijna de helft van de oorspronkelijke bevolking van Syrië voor het uitbreken van de oorlog.