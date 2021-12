Artsen AZ Jan Palfijn lijnrecht tegenover bestuur na vermeende foute ingreep: heel ziekenhuis in lappenmand na betwiste euthanasie

Hoewel het al langer rommelde binnen de leiding van het Palfijn-ziekenhuis, barstte de bom pas echt op zondag 21 november. De ziekenhuisdirectie belde de politie, nadat hen ter ore was gekomen dat één van hun artsen op onrechtmatige wijze euthanasie zou hebben gepleegd. De arts in kwestie, dokter Jan Rodenbach, werd niet gehoord. Ook de Medische Raad werd in de kwestie niet betrokken. Rodenbach, als internist al 26 jaar verbonden aan het ziekenhuis, werd daarop bij hem thuis opgepakt door de politie, en in de cel gegooid. Pas maandagochtend werd hij weer vrijgelaten. De aantijging tegen hem luidt ‘vergiftiging’, het onderzoek loopt, maar de arts kreeg geen verbod om zijn beroep uit te oefenen. Toch werd hij door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis - nog steeds zonder de arts in kwestie te horen - geschorst voor onbepaalde duur.