Arrestaties in Hongkong vanwege ‘opruiende’ kinderboeken over schapen

Vijf leden van een Hongkongse vakbond, twee mannen en drie vrouwen van tussen de 25 en 28 jaar, zitten achter de driedelige serie: Bewakers van Schapendorp, Conciërges van Schapendorp en De 12 dapperen van Schapendorp. In het eerste boek leggen ze de prodemocratische protesten van 2019 uit. Het tweede boek verwijst naar een opstand van het medisch personeel uit Hongkong tijdens de coronapandemie. In dat boek ruimen de schapen de rotzooi op die de wolven overal achterlaten. In het laatste boek van de serie proberen twaalf schapen per boot te vluchten voor de wolven, wat verwijst naar de twaalf Hongkongers die met een speedboot Taiwan probeerden te bereiken, maar faalden in hun opzet.