ArcelorMittal gaat miljard dollar investeren in Mexico KVDS

08u45

Bron: Belga 0 photo_news ArcelorMittal gaat in Mexico een miljard dollar (850 miljoen euro) investeren in de komende drie jaar, om er zijn productiecapaciteit te verhogen. Dat heeft de staalreus zelf bekendgemaakt.

De groep gaat investeren in "een nieuwe walserij, in zijn mijnbouwactiviteiten en in de modernisering van zijn activa, in het kader van een ruimer strategisch investeringsplan", klinkt het in een persbericht. Bedoeling is om de productiecapaciteit op te trekken van 4 miljoen ton staal per jaar naar 5,3 miljoen ton.