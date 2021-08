Arbeidspsycholoog: “Zo’n 15 procent van de werkende bevolking is verslaafd aan werken”

Goed Gevoel Altijd toevallig ziek als je vakantie hebt? Het kan wel eens de ‘vrije­tijds­ziek­te’ zijn. Een klinisch psycholoog en burn-outexpert leggen uit wat het is

3 juli Ken je Kortjakje nog? Die was midden in de week ziek, maar ’s zondags niet. Zo’n drie procent van de vakantiegangers heeft last van het omgekeerde: de vrijetijdsziekte. Ze liggen grieperig op hun strandbedje of sjokken doodmoe langs toeristische trekpleisters. De grote boosdoener? Geen ellendig virus, wel doorgeslagen perfectionisme. Nu de zomervakantie is aangebroken, geven een klinisch psycholoog en burn-outexpert tips om werkstress uit je reiskoffer te bannen. “Stel je out-of-officereply al een week voordat je effectief met verlof gaat in.”