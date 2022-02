Arbeidseconoom Stijn Baert over arbeidsdeal: “Opgewarmde kost, en de pronkstukken zitten in de diepvries”

Veel luchtkastelen, weinig harde maatregelen. Onze werkexpert Stijn Baert - professor arbeidseconomie aan de UGent - is ontgoocheld in de arbeidsdeal. “Ik vrees dat we over enkele jaren spijt krijgen over deze gemiste kans, wanneer Europa ons verplicht hervormingen niet langer uit te stellen en er geen gunstige rugwind meer is zoals vandaag.”