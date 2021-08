Apple-topman Tim Cook krijgt mogelijk bonus van 750 miljoen dollar

Koele en bewolkte dag met enkele buien, weinig beterschap op komst

12:37 Er zijn namiddag nog steeds vrij veel wolkenvelden met slechts kort lokale opklaringen. Het blijft vaak droog maar op sommige plaatsen, vooral in het oosten, vallen er enkele buitjes. Op het einde van de namiddag komen er meer opklaringen vanaf het noordoosten van het land. Het is koel voor de tijd van het jaar met maxima van 13 of 14 graden op de Ardense hoogten tot 19 of 20 graden in het centrum, met een onaangename noorden- tot noordwestenwind, meldt het KMI. Aan de kust zijn er rukwinden van 40 of 50 kilometer per uur.