Apple repareert vanaf nu ook uw verouderde toestellen Tess Jacobs

02 november 2018

11u05

Bron: 9to5mac 0 Met ‘Repair Vintage Apple Products Pilot’ wil Apple de periode waarbinnen consumenten hun Apple-product kunnen laten repareren, verlengen. De iPhone 4S en 5, MacBook Air en MacBook Pro uit 2012 en iMacs uit 2011 zouden daardoor terug in aanmerking komen, aldus 9to5mac.

Tot voor kort kwamen Apple-apparaten die 5-7 jaar oud waren op de lijst van "oude en verouderde producten” terecht. Daar zou nu verandering in komen. Tenminste, zolang de voorraad aan benodigde onderdelen strekt. Zijn de onderdelen op, dan gelden dezelfde regels als voordien.

De nieuwe regelgeving bij Apple is een grote stap voorwaarts. De afgelopen jaren maakte het bedrijf reparaties steeds moeilijker. Zo weigerde Apple apparaten te repareren die al eerder door derden gerepareerd werden. Of de verouderde apparaten nog degelijk zullen werken na het installeren van het recentste besturingssysteem, is natuurlijk nog maar de vraag.