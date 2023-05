Apple en Google gaan strijd aan tegen ‘AirTag-stalking’

Apple en Google slaan de handen in elkaar om ongewenste tracking via AirTags of gelijksoortige Bluetooth-gadgets tegen te gaan. Ook in België is minstens één geval bekend van belaging via die manier.

De Apple AirTag werd in 2021 in de markt gezet als handig hebbeding voor wie de neiging heeft om een sleutelbos te verliezen, wie net iets te vaak de bagage bij een vliegtuigreis zoek ziet raken of wie liever geen dief aan de haal laten met een dure (elektrische) fiets. Bevestig de tracker en je kunt op elk moment je bezit lokaliseren via een app.

Het gadget bleek meteen een succes — in 2021 werden 20 miljoen exemplaren verkocht, voor 2022 werd de verkoop op 35 miljoen geraamd. Samen met gelijkaardige gadgets, zoals de Samsung Galaxy SmartTag of Tile, doken ze zelfs zo vaak op in bagage dat Lufthansa een verbod instelde, uit angst voor de veiligheid van zijn vluchten. Uiteindelijk bleek dat verbod van korte duur.

De echte keerzijde van een dergelijke apparatuur is van geheel andere aard. Al snel doken verhalen op over ‘AirTag-stalking’, veelal in de Angelsaksische pers, vanwege vrouwen die door een (ex-)partner of zelfs een wildvreemde getrackt werden. In Canada waarschuwde de politie van Toronto dan weer voor autodieven die dure wagens op parkings via een AirTag markeren, om ze later op een onbewaakte plek te stelen.

Belgische cijfers zijn er niet, maar bij de politie zou minstens één geval van belaging bekend zijn waarbij gebruikgemaakt werd van een AirTag.

Uniforme aanpak

Apple en Google, de techgiganten achter de iPhone en de software die Android-telefoons aanstuurt, erkennen het risico op ongewilde tracking en willen nu werk maken van een uniforme aanpak. “Het vergt een inspanning van de hele sector”, aldus Dave Burke, vicedirecteur ontwikkeling voor Android bij Google. Ook Samsung en de makers van trackinggadgets zoals Tile, Chipolo en Pebblebee steunen het plan.

Nu al krijgen gebruikers van een iPhone een notificatie als er een AirTag met hen meereist die ze niet zelf bezitten, en kunnen Android-gebruikers een app installeren die een ongewenste AirTag-tracking signaleert. De samenwerking tussen de bedrijven moet die signalisatie stroomlijnen. Lees: als je gevolgd wordt, zou het merk van tracker of smartphone niet meer mogen bepalen of je al dan niet een waarschuwing ontvangt.

De twee bedrijven stuurden al een werkversie door naar de Internet Engineering Task Force (IETF), een organisatie die standaarden opstelt voor de sector. Hoe zo’n notificatie eruit zal zien, is voorlopig niet duidelijk. Na finalisering zou de oplossing dan verspreid worden via software-updates.

Naast een betere bescherming tegen stalking, heeft ook de update natuurlijk een keerzijde. Wie straks een tas of fiets steelt, zal meteen gewaarschuwd worden als er ergens een tracker aan bevestigd is.