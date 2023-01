Apple brengt vernieuwde HomePod naar België voor 349 euro

Wettelijk samenwonen­de partner kan binnenkort niet meer achter je rug met een ander trouwen

Binnenkort wordt een absurd gat in de huwelijkswetgeving gedicht. Een wetsvoorstel van CD&V werd unaniem goedgekeurd in de Commissie Justitie, waardoor de wettelijke samenwoning eerst moet worden beëindigd voordat je in het huwelijksbootje kan stappen met iemand anders dan je wettelijk samenwonende partner.

12:20