App tegen voedselverspilling beschikbaar 20 juli 2018

Too Good To Go, een app die voedselverspilling tegengaat en begin maart gelanceerd werd in ons land, is nu ook beschikbaar in Aalst. Meer dan twintig handelaars maken er gebruik van om hun overschotten op het einde van de dag aan een lagere prijs te verkopen.





Het doel van de app is om minder voedsel te verspillen. "Too Good To Go werkt samen met kwalitatieve partners die hun overgebleven producten willen redden van de vuilnisbak", klinkt het bij het bedrijf achter de app. "Plaatselijke supermarkten, restaurants, grootkeukens, bakkerijen, vishandelaren, traiteurs, bloemenwinkels en hotels gaan op die manier verspilling tegen."





In Aalst doen onder meer Panos, Bocadillo en Origin'O, Zuivelhoeve Keymeulen, Qarfa en A La Minute mee. Je vindt Too Good To Go in de App Store of via Google Play. (RLA)