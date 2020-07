Exclusief voor abonnees

Anuna en Luka De Wever: “Anuna is arrogant. Dat weet ze van zichzelf”

Matthias Declercq

12 juli 2020

05u34

Bron: De Morgen

De ene is negen minuten jonger dan de ander, liet net een kolibrie op haar arm tatoeëren en droomt van een betere wereld. De oudste studeert psychologie en droomt van een leven in Spanje. Anuna en Luka De Wever, 19 jaar, tweelingzussen. We laten ze een voor een aan het woord over elkaar.