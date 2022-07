Antwerpse Radio Minerva krijgt dan toch (opnieuw) FM-erkenning: “Gezien welke centrale rol de zender speelt voor de luisteraars”

AntwerpenHet Antwerpse Radio Minerva zal dan toch in de ether kunnen blijven. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft de erkenning voor FM-frequentiepakket 11 (98.0 FM) opnieuw toegekend aan de zender, nadat concurrent Radio FG de vorige erkenning had laten vernietigen door de Raad van State. “We zijn onwaarschijnlijk blij dat de onzekerheid eindelijk voorbij is”, straalt voorzitter Frank Boekhoff.

Het was een veertigste verjaardag in mineur: eind januari dit jaar speelde radio Minerva haar erkenning kwijt ten gevolge van een juridisch geschil met Radio FG. Deze aasde op het het frequentiepakket (98.0 FM) van de seniorenzender en trok naar de Raad van State. Radio FG vond dat er in 2019 bij de verdeling van de frequenties door oud-mediaminister Sven Gatz (Open Vld) fouten waren gemaakt en kreeg van de Raad van State gelijk. Huidig Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) moest van de Raad van State binnen de zeven maanden een nieuwe erkenning verlenen. Gebeurde dat niet, moest Radio Minerva uit de ether verdwijnen.

Kwaliteit

Anderhalve maand voor die deadline kondigt Dalle nu heuglijk nieuws aan: de populaire seniorenzender mag blijven. “Eindelijk kunnen we de rechtsonzekerheid wegnemen voor Radio Minerva. We hebben een stevige procedure achter de rug waarbij de kwaliteit van de dossiers centraal stond. De uitkomst van dit proces bevestigt op een objectieve manier ook de kracht en de kwaliteit van Radio Minerva.”

Volledig scherm Vlaams minister van Cultuur Benjamin Dalle (CD&V) en minister-president Jan Jambon (N-VA) in de studio van Radio Minerva. © TD

Na een ‘beauty contest’ in maart - waarbij RADIOWORKS (Radio FG) en Minerva VZW een nieuw dossier konden indienen in de strijd voor frequentiepakket 11 - bleek Radio Minerva via een beoordelingsprocedure gecoördineerd door het departement cultuur met een score van 98,63 overduidelijk de winnaar: “De uitkomst van dit proces bevestigt op een objectieve manier ook de kracht en de kwaliteit van Radio Minerva”, aldus Dalle. “Ik weet dat de afgelopen weken en maanden heel moeilijk waren voor alle medewerkers en luisteraars bij Radio Minerva. We hebben in de vele solidariteitsacties gezien hoe belangrijk en welke centrale rol Minerva speelt in het leven van zovele fervente luisteraars. We kunnen nu eindelijk deze bladzijde omdraaien. Het wordt een prachtige zomer op linkeroever en ver daarbuiten.”

Volledig scherm Voorzitter Frank Boekhoff reageert opgelucht. © Klaas De Scheirder

Frank Boekhoff, voorzitter van Radio Minerva, is in de wolken met het nieuws: “We zijn vooral onwaarschijnlijk blij dat de onzekerheid eindelijk voorbij is en dat ‘Minerva mag blaaive’. We willen in de eerste plaats al onze luisteraars, alle sympathisanten en heel Antwerpen en omstreken bedanken voor hun trouw, acties en betrokkenheid. En natuurlijk ook de Vlaamse regering en het Stadsbestuur voor deze kans. Radio Minerva is er voor iedereen en iedereen was er voor Minerva. We zullen de komende weken dan ook uitpakken met tal van evenementen en acties als dank.”

Radio FG wordt bij deze dus toch niet erkend. Zij kan bij de Raad van State deze beslissing wel opnieuw aanvechten.

