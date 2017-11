Antwerpse Meir duurste winkelstraat van België SI

12u27

Bron: Belga 0 Frederik Van Genechten / Klaas De Scheirder De Nieuwstraat in Brussel staat niet langer mee aan de kop van duurste locaties in België om winkelruimte te huren. De titel gaat dit jaar alleen naar de Meir in Antwerpen, zo blijkt uit een nieuwe studie van vastgoedconsultant Cushman & Wakefield.

Twee jaar geleden deelden de Meir, de Nieuwstraat en de Louizalaan in Brussel nog de koppositie. Vorig jaar bleven de Meir en de Nieuwstraat over, en dit jaar staat de Antwerpse winkelstraat alleen op het hoogste schavotje.

Volgens de studie betaalde je op de Meir in juni 2017 gemiddeld 1.950 euro per vierkante meter per jaar. Dat was ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs in de Nieuwstraat bleef stabiel op 1.850 euro per vierkante meter per jaar, in de Louizalaan gaat het om 1.800 euro.

Andere dure winkelstraten in België zijn de Veldstraat in Gent (1.375 euro per vierkante meter per jaar), de Hoogstraat in Hasselt (1.250 euro), Vinâve d'Ille in Luik (1.125 euro), de Steenstraat in Brugge (1.100 euro). De huurprijzen bleven er telkens stabiel tegenover juni 2016.

Fifth Avenue duurste winkelstraat ter wereld

Wereldwijd is de New Yorkse straat Fifth Avenue opnieuw de duurste locatie om winkelruimte te huren. Je betaalt er gemiddeld 28.262 euro per vierkante meter per jaar. Dan volgt Causeway Bay in Hongkong (25.673 euro).

De duurste Europese winkelstraat - wereldwijd op plaats 3 - is niet langer de Champs Elysées in Parijs, maar wel New Bond Street in Londen (16.200 euro). Ook in de Milanese winkelstraat Via Montenapoleone (13.500 euro) kost een vierkante meter winkelruimte meer dan in Parijs (13.255 euro).