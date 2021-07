Antwerps bedrijf betaalt 252.000 euro losgeld aan hackers om cyberaanval te stoppen: “Er was geen alternatief”

Georgische cameraman die werd aangeval­len tijdens LG­BTQ-pro­test overleden: duizenden mensen komen op straat

11 juli Een Georgische cameraman is bezweken aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een aanval van een extreemrechtse groep tijdens een LGBTQ-protest. Zijn werkgever, de tv-zender Pirveli, meldde dat Aleksandr Lasjkarava vanmorgen dood in zijn bed is gevonden. Duizenden Georgiërs zijn zondag op straat gekomen om het ontslag van de regering te eisen.