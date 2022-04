Anti-Frans protest aan stembureau in de Corsicaanse hoofdstad Bastia

De 61-jarige Yvan Colonna werd begin maart in de gevangenis van Arles in coma geslagen door een medegevangene. Hij overleed enkele weken later. De Franse justitie had eerder de levenslange gevangenisstraf, die hij uitzat vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, om medische redenen voorlopig opgeschort.