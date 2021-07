Annelies Verlinden woont eerste controles ‘vaccinatiepaspoorten’ bij

Weernieuws Komende dagen wisselval­lig weer met af en toe regen

6:42 Het is donderdag op de meeste plaatsen droog met kans op wat zon over de westelijke landshelft. Over het noorden van Vlaanderen en de Ardennen blijft het bewolkt met nog kans op wat gedruppel. De maxima gaan van 15 tot 18 graden in de Ardennen en over het uiterste noorden van het land, en van 18 tot 21 graden over het zuidwesten. Er staat een meestal matige westen- tot noordwestenwind, zegt het KMI.