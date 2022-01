Anne Frank Fonds breekt onderzoeksproject naar verraad af

“We hadden gehoopt op serieus en op feiten gebaseerd onderzoek”, zegt een teleurgestelde fondsvoorzitter John D. Goldsmith in de Zwitserse krant Blick. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs geleverd in het “commerciële” onderzoek. Eerder hadden historici al twijfels geuit over de onderzoeksmethoden en -resultaten. Goldsmith vindt het storend dat internationaal blijft hangen dat “een Jood door een Jood is verraden”. De conclusie grenst volgens hem aan een complottheorie.