Angstaanjagende beelden: tijger achtervolgt motorrijder Redactie

01 juli 2019

17u11

Bron: KameraOne 0

Een motorrijder in India heeft er een angstaanjagende rit opzitten. Navaneeth Krishnaz was aan het reizen door Pambra in het noorden van India, wanneer er plots een tijger opduikt vanuit de bossen. De man kon maar net ontsnappen. De tijger kwam waarschijnlijk uit het nabijgelegen nationaal park en tijgerreservaat Nagarhole.