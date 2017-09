Anemone Valcke: "Een labiel fuifbeest, dat typeert mij nog het best" Sarah Saelens

Bron: Goesting Magazine 0 Greetje Van Buggenhout Geen katje om zonder (hand)schoenen aan te pakken, actrice Anemone Valcke. "Alle ballerina's op de brandstapel", krijgt Goesting Magazine van haar te horen wanneer het even over mode gaat. Op goede dagen feest ze tot de zon opkomt, op slechte verdwijnt ze op haar eentje naar het buitenland. "Ik probeer zoveel mogelijk één te zijn met mijn emoties."

Watersandalen, zilveren kousen en fonkelende trainingsbroeken. We kunnen op z'n minst zeggen dat je een nogal eigenzinnige kledingstijl hebt, niet?

"Je kunt er alleszins geen etiket op plakken. Het is gewoon mijn eigen ding. Wat het zo uniek maakt? Ik koop al mijn kleren tweedehands. Sinds ik een reportage heb gezien over kinderarbeid en sweatshops, stap ik niet meer binnen bij H&M of Primark en zo. Bovendien vind ik het sowieso veel toffer om te shoppen in tweedehandswinkeltjes dan bij die grote winkelketens. Het snuisteren in de rekken heeft iets weg van een schattenjacht, waarbij je echt op pareltjes botst. Zoals laatst: een schitterend tweedehands broekpak waarvan ik nu al weet dat het perfect is voor een première. Toen ik een tijdje geleden in Los Angeles was, heb ik megacoole kleren gekocht op een fleamarket en in zo'n typische charity shop. Mijn favoriete aanwinst: een Pikachu crop top. Alles wat ik uit L.A. heb meegebracht, is trouwens keikleurrijk. Tja, daar schijnt de zon elke dag en loopt iedereen er zo fleurig bij. Maar als ik die kleren hier draag, krijg ik regelmatig commentaar. Belgen vinden zoveel kleur en vrolijkheid blijkbaar een beetje té zot."



Trek je je dat aan?

"Totaal niet! Pas op, ik ben zeker ijdel en veel met mijn kledij bezig, maar het kan me niet schelen wat anderen daarover denken. Ik ben vooral blij dat ik eindelijk mijn eigen stijl gevonden heb. Als tiener zat ik eerst in een R&B-periode met van die oversized hoody's, petten en véél blingbling. Daarna liep ik er een tijdje bij als een halve hippie. Nu is mijn stijl eerder een mengelmoes van allerlei invloeden, waarbij ik me totaal niet hou aan moderegels. Een dure designertrui op een pastelkleurige, tweedehands stretchbroek? Doen we!" (lacht)



Heb je een stijlicoon?

"Beyoncé en Rihanna hebben sowieso een grave stijl, en ook al mijn vriendinnen zijn zalig gekleed. Maar naar wie ik het meeste opkijk, is mijn moeder. Zij is zelf costumière en als het over mode gaat, vullen wij elkaar perfect aan. Dat wil zeggen: zij doet mij een beetje na en ik haar. Mama geeft uiteraard af en toe commentaar op mijn outfits, maar dan zie ik haar stiekem denken: 'Amai, dat is wijs! Ik wil dat ook.' (lacht) Voor zichzelf heeft ze nu een erg coole stijl ontwikkeld: een hemdje op een joggingsbroek en daarover een kimono. Zaken die je in principe niet bij elkaar draagt, maar waar zij dus fantastisch mee staat."





Jani heeft het als stylist niet voor driekwartbroeken. Wat mogen ze van jou afschaffen?

"Alle ballerina's moeten op de brandstapel! Ik vind het walgelijk als een vrouw van die platte schoenen draagt. Waarom wil je dat ook? Het past bij geen enkele outfit en het staat totaal niet elegant. Nee, als je ballerina's draagt, lijk je onvermijdelijk op een lompe eend. Er is maar één iemand die zulke schoenen kan dragen en dat is mijn zus. Omdat zij kleine voetjes heeft, komt ze ermee weg. Toch ben ik stiekem blij dat ze die lelijke gedrochten tegenwoordig thuislaat."

Belle en het Beest

Na vijfentwintig jaar in Gent, woon je nu al twee jaar in Brussel...

"... en ik heb er echt nog geen moment spijt van gehad! Begrijp me niet verkeerd, Gent is natuurlijk wijs en een supergezellige stad, maar het is net dat koddige, charmante kantje dat me naar Brussel heeft gedreven. Op sociaal vlak vind ik Gent namelijk heel heftig. Hoe moet ik dat uitleggen? Ken je die beginscène uit Belle en het Beest waarin ze in haar kleine dorpje naar de bakker gaat en iedereen onderweg vrolijk begroet met 'Bonjour'? Wel, zo voelde ik mij als ik in Gent op straat liep. Natuurlijk is dat heel gezellig, maar ik had dringend nood aan de anonimiteit van een grootstad. Bovendien was ik al lheel ang gefascineerd door Brussel."



Zijn er typisch Gentse dingen die je mist in Brussel?

"De Blaarmeersen! Ik woon vlak bij het Zoniënwoud en Ter Kamerenbos, dus natuur heb ik hier in overvloed, maar een plek om te zwemmen in openlucht? Nope! Ook een danscafé zoals de Charlatan heb ik hier nog niet gevonden. Ja, er is Madame Moustache aan de Vismarkt, maar voor de rest bestaat Brussel toch vooral uit bruine kroegen. En dat is niet erg, want in Gent hing ik ook vooral op café. Maar als ik uitga, heb ik op een bepaald moment genoeg van babbelen en wil ik dansen. In Gent trek je dan naar de Charlatan, maar hier kun je quasi alleen in grote clubs terecht. En nu gaan de Brusselaars mij waarschijnlijk lynchen, maar ik mis hier ook een goed frietkot. Omdat ik weiger om van die toeristische frieten te eten, stil ik een nachtelijk hongertje dan maar met een pita. Zeker oké, maar niet zo lekker als een goed pak frieten."



En de Gentse feesten, mis je die niet?

"Grappig dat je dat zegt! Deze zomer heb ik voor het eerst in mijn leven écht, met alles erop en eraan, tot 's middags gefeest. Wat dat inhoudt? Tot na zonsopgang rondhangen op de Vlasmarkt, daarna verhuizen naar L'enfant terrible aan Sint-Jacobs en tot slot gaan zwemmen in het zwembad van het Novotel. Zalig! Tot je plots beseft dat het al één uur is en dat je dringend in bed moet kruipen. Eerlijk? Op dat moment kon ik geen alcohol meer zien of ruiken. Hoewel ik daarna drie dagen ziek ben geweest, ben ik toch blij dat ik het eens heb meegemaakt."

Moulin Rouge

Zit er een serieus fuifbeest in jou verscholen?

"Goh, ik ga heel graag op stap, maar ik zit ook graag thuis. Een labiel fuifbeest, dat typeert mij nog het beste. (lacht) Als ik niet goed in mijn vel zit en nergens zin in heb, trek ik mijn jogging aan en weiger ik buiten te komen. Ook omdat ik zoveel mogelijk één probeer te zijn met mijn emoties. Negatieve gevoelens worden niet genegeerd maar geaccepteerd, zodat ik er bewust in kan opgaan. Ik zet dan een goede bleitfilm op, zoals Moulin Rouge, wentel me dan in die tristesse en laat mij he-le-maal gaan. Heerlijk!"



Wat vrolijkt jou na zo'n periode weer op?

"Yoga helpt me om rustig te worden. En vorig jaar heb ik ontdekt dat ik er enorm van geniet om alleen op reis te gaan. Op een moment dat het niet goed met me ging, heb ik beslist dat ik weg moest. In mijn eentje. Die reis naar Portugal heeft me niet alleen bijzonder veel deugd gedaan, het werkte ook ontzettend bevrijdend. Ik was uit België vertrokken met het idee dat iedereen kut is, maar eenmaal ter plaatse zag ik al snel in dat ik fout zat. Ik heb er herontdekt hoe vriendelijk en lief mensen zijn. Ik raad iedereen dus zo'n reis aan. Ja, het is eng om alleen te vertrekken, maar je leert snel nieuwe mensen kennen én vooral: je kunt hele dagen je goesting doen."

Wat mogen we jou toewensen voor de toekomst?

"In 2018 speel ik de nieuwe voorstelling van Arne Sierens. Ik kan bijna niet omschrijven hoe blij ik ben met die kans. Als achtjarig meisje heb ik zijn voorstelling Mijn Blackie gezien. Achteraf kon ik alleen maar denken: 'Wat die acteurs op een podium doen, dat wil ik later ook!' Voor de rest hoop ik dat ik mijn tanden nog vaak in fantastische rollen mag zetten, dat ik aan zotschone projecten ga werken en dat ik kan blijven ventileren over het leven, in welke vorm dan ook."



Geen stress in het leven van Anemone Valcke?

"Mijn levensmotto is: 'Haast je langzaam!', waarmee ik wil zeggen dat de weg ernaartoe belangrijker is dan het doel zelf. Rep je niet overhaast naar de meet, maar geniet van het proces onderweg. Ik krijg de kriebels van mensen die beweren dat het leven kort is en dat je er alles uit moet halen. Dat levert toch alleen maar stress op? Nee, doe het gerust wat kalmer aan. Het leven gaat langzaam en haasten is nergens voor nodig."