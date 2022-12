Andrew Tate vastgehouden in cel van 15m² met gat in de grond als toilet

Andrew Tate, zijn broer Tristan en twee Roemeense vrouwen zitten voor minstens dertig dagen vast in een gevangenis in Boekarest op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Dat heeft de rechtbank van Boekarest beslist. Tate zal aftellen naar het nieuwe jaar in een cel die op geen enkele manier lijkt op de luxe die hij gewend is.

Slechte omstandigheden

Het cellencomplex in Boekarest waar het viertal verblijft werd in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gebouwd. Enkel hooggeplaatste politici en de gevaarlijkste misdadigers worden hier vastgehouden. In 2015 vonden er verbouwingen plaats in het gebouw. Toch heeft het Roemeense gevangeniswezen niet de beste reputatie. Zo bracht het Europees comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) eerder dit jaar een rapport uit waarin het de omstandigheden in Roemeense gevangenissen aanklaagt.

Het rapport heeft het over fysieke mishandeling van het gevangenispersoneel naar de gedetineerden toe. Het gaat dan onder andere over slagen en verwondingen, knuppelslagen maar ook seksueel misbruik. De cel waar Tate verblijft is slechts 15m² groot en heeft een gat in de grond dat moet dienen als toilet. Het viertal krijgt een uur per dag de tijd om te om buiten door te brengen. Slapen doen ze op een matras die krioelt van de insecten.

Intussen kwam personeel van Tate kledij en voedsel brengen naar de gevangenis. Aan de Daily Mail getuigt een van hen anoniem: “Andrew houdt de moed erin en ze hebben er alle vertrouwen in dat ze zullen worden vrijgesproken. Gezien de omstandigheden blijft hij zeer positief. De omstandigheden binnen zijn niet geweldig en het is niet wat ze gewend zijn”.

In beroep

Tate en zijn entourage hebben het recht gekregen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter en zullen waarschijnlijk volgende week gehoord worden. De groep is officieel nog niet aangeklaagd, maar de politie dringt erop aan dat ze opgesloten blijven zolang het onderzoek loopt.

Volledig scherm De rechtbank van Boekarest. © AP

Gedwongen porno

Tot nu toe werden zes mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Tate en co worden ervan verdacht deze vrouwen gedwongen te hebben om mee te spelen in pornofilms. Ze zouden de vrouwen eerst verleid hebben en zelfs gezegd hebben met hen te willen trouwen, om hen nadien te dwingen tot sekswerk. De beelden werden nadien online verspreid tegen betaling. Ook zou een van de verdachten een vrouw tot twee keer toe verkracht hebben in maart 2022.

