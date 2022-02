ANALYSE. Zelfs als het Westen heimelijk instemt met dit kleine beetje oorlog, koopt het daar geen vrede mee

Safari wereldwijd nog nipt tweede meest gebruikte browser

Wie op het internet rondsnuistert, doet dat in de eerste plaats via Google Chrome. Die webbrowser is al jaren wereldwijd heer en meester. Minder bekend is dat ook de tweede meest gebruikte browser al lange tijd dezelfde is: Safari van Apple. Al wordt die nu op de hielen gezeten door twee andere concurrenten.

