ANALYSE. Zelensky overdreef altijd over Russische complotten in zijn kerncentrale. Maar nu heeft hij misschien gelijk

Dertigtal illegale mijnwer­kers dood teruggevon­den in Zuid-Afrikaanse mijn

Een dertigtal mijnwerkers die vermoedelijk clandestien werkten, zijn dood teruggevonden in een mijn in Zuid-Afrika die niet meer in gebruik was, zo heeft de regering vrijdag bekendgemaakt. Een maand geleden deed zich waarschijnlijk een ongeval voor in de mijn in het goudstadje Welkom, 250 kilometer ten zuiden van Johannesburg.