ANALYSE. Waarom spreekt niemand in Oekraïne nog over winnen?

Viroloog Van Gucht: “Onwaar­schijn­lijk dat capaciteit van zorg overschre­den zal worden”

De coronacijfers gaan de laatste tijd opnieuw de hoogte in. Zowel het aantal nieuwe besmettingen, als de opnames in het ziekenhuis of op intensieve zorgen nemen toe. Toch maakt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) zich niet meteen grote zorgen. Zo is de druk op huisartsen en ziekenhuizen voorlopig beperkt en verwacht Van Gucht niet dat het gezondheidssysteem in de problemen zal raken. “De capaciteit overschrijden is onwaarschijnlijk”, klinkt het.

24 juni