ANALYSE. Oekraïne heeft volgens Amerikaanse stafchef nog 30 dagen voor het weer het tegenoffensief belemmert: wat kan het nog doen?

Update Mishandeld, uitgehon­gerd en verkracht: 50 slachtof­fers klagen VK en British Airways aan na gijzeling in 1990

Passagiers en personeel van een vlucht van British Airways die in 1990 gegijzeld werden in Koeweit, willen de Britse regering en de luchtvaartmaatschappij voor de rechter dagen. Dat kondigde het advocatenbureau McCue Jury and Partners dinsdag aan. Het vertegenwoordigt een 50-tal slachtoffers.