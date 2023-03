ANALYSE. Lessen die Vlaamse partijen uit succes van Nederlandse BBB kunnen trekken: “Vlaams Belang komt meest in de buurt van dat waarmee BBB nu wint”

Belg bijna zo gelukkig als voor corona

De Belg is bijna zo gelukkig als vóór corona. Dat moet blijken uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent in samenwerking met verzekeraar NN. Een bevraging van 1.709 respondenten eind 2022 dicht de gemiddelde Belg een 'gelukscore' toe van 6.6 op 10. Dat cijfer zakte tijdens de coronacrisis in het midden van de tweede golf nog naar een dieptepunt van 6.2.