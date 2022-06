ANALYSE. Langzaam maar zeker krijgen de Russen wat ze willen

President Biden aangesla­gen na abortusbe­sluit Hoogge­rechts­hof: “Trieste dag voor VS”, Trump is lovend: “Had al veel eerder moeten gebeuren”

De Amerikaanse president Joe Biden betreurt de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het grondwettelijk recht op abortus te schrappen. Staten kunnen daardoor zelf beslissen of ze abortus op hun grondgebied toelaten. “Ik sta gewoonweg versteld”, aldus Biden. Ex-president Donald Trump is daarentegen lovend over het besluit. Volgens hem “had het al veel eerder moeten gebeuren”.

24 juni