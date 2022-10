ANALYSE. Hoe een stemming bij de Verenigde Naties deze week een nucleaire oorlog kan verijdelen

Film Zwartepie­ten­de­bat laait weer op : bekendste Nederland­se Sinter­klaas­film wordt niet meer vertoond

‘Het Paard van Sinterklaas’, een van de meest succesvolle Nederlandse familiefilms van de afgelopen twintig jaar, is op dit moment niet meer te zien voor publiek. Producent Burny Bos wil niet dat de prent nog wordt vertoond omdat er Zwarte Pieten in voorkomen. De titel is ook niet opgenomen in het programma van het Amsterdamse filmfestival Cinekid, dat komende week plaatsvindt en waar Bos de hoofdgast is.

