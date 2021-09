ANALYSE. Het lijkt alsof de Fransen ons weer de schuld willen geven van het bloedbad in Parijs

EXCLUSIEF. De twijfelen­de kroongetui­ge die het proces over de Parijse aanslagen tot mislukken doemt

6:41 Woensdag start in Frankrijk het proces over het bloedbad van 13 november 2015 in Parijs. Met 130 doden de zwaarste slag die de terreurgroep Islamitische Staat (IS) het Westen ooit heeft toegebracht. Over de daders is er geen twijfel. Die zijn allemaal dood en dat Salah Abdeslam als enig overlevend lid van het terreurcommando veroordeeld zal worden, staat wel vast. De grootste vraag blijft wie het meesterbrein was. En daar dreigt het proces te mislukken. Want terwijl de Franse speurders die rol toeschrijven aan een Belg, trekt zelfs hun eigen kroongetuige dat in twijfel — zo hebben wij ontdekt.