ANALYSE. Het draait nu alleen nog om wat Poetin wil

Is het oorlog nu de Russen binnenrollen in een stuk van Oekraïne waar dat land toch al niets te zeggen had? En hoe erg vindt het Westen dat echt? Hebben de Amerikanen al die tijd gewaarschuwd voor een alles vernietigende invasie — tot bommen op Kiev toe — opdat wij nu zouden zeggen: “Oef, het valt nog mee”? Het was president Joe Biden die een onderscheid maakte tussen een beetje of heel veel agressie. Maar ook hij weet nu nog altijd niet welke van die twee hij krijgt. En het zal niet hij zijn die kiest.