ANALYSE. “Als de politiek faalt zal het populistisch spook dat door Europa trekt nog meer wind in de zeilen krijgen”

Bij de bakker valt ondertussen de vraag of de prijs voor de vrede niet te hoog is. Voor een oorlog, in een land dat niet eens lid is van de EU of NAVO, waar we niet zoveel mee te maken hebben. Stel dat burgers en hun leiders vooraf wisten welke energieprijs aan de sancties hangt, zou men ze destijds zo ingevoerd hebben? De vraag maakt ongemakkelijk.