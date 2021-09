Amerikanen beloven Oekraïne 51 miljoen euro extra militaire steun in conflict tegen Rusland

Vier Belgische universi­tei­ten in top 200 van THE World University Rankings

Vier Belgische universiteiten zijn in de top 200 van de THE World University Rankings van 2022 geëindigd: KU Leuven blijft met haar 42ste plaats de hoogst gerangschikte Belgische universiteit. De University of Oxford in het Verenigd Koninkrijk is voor het zesde jaar op rij de beste universiteit van de wereld. Dat heeft het Britse magazine voor hoger onderwijs Times Higher Education (THE), dat 1.662 universiteiten toetste, vandaag aangekondigd.