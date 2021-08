Amerikaanse veteraan (96) na 77 jaar herenigd met Italiaanse kinderen die hij tijdens WOII bevrijdde

Op het vliegveld van de Italiaanse stad Bologna vond maandag een wel heel bijzondere ontmoeting plaats. Na 77 jaar sloot de nu 97-jarige Martin Adler, een Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog Italië had helpen te bevrijden, drie kinderen in de armen die hij uit handen van de nazi’s had gered.

Al 77 jaar koestert Martin Adler een zwart-witfoto van zichzelf, waarop hij als jonge Amerikaanse soldaat breed glimlacht naar drie Italiaanse kinderen, Bruno, Mafalda en Giuliana Naldi. Gisteren ontmoetten de vier elkaar weer voor de eerste keer, de broer en twee zussen zijn inmiddels ook al de 80 jaar gepasseerd.

Al die jaren had Adler de zwart-witfoto bewaard. Via sociale media wisten de vier uiteindelijk weer contact met elkaar te krijgen, nadat een Italiaanse journalist de foto had ontdekt en die in een lokale krant had laten afdrukken.

Volledig scherm © AP

Verstopt in rieten mand

“Kijk naar mijn glimlach”, zei Adler tijdens de langverwachte persoonlijke reünie. Het was een gelukkig einde van een verhaal dat gemakkelijk in een tragedie had kunnen eindigen. De eerste keer dat de soldaat en de kinderen elkaar zagen, in 1944, zaten de drie kinderen verstopt in een enorme rieten mand. Adler dacht dat het huis leeg was, en richtte zijn machinegeweer op de mand toen hij daar een geluid uit hoorde komen. Hij vermoedde dat een Duitse soldaat zich daar had verstopt.

“De moeder van de kinderen rende op mij af en ging recht voor mijn geweer staan ​​om te voorkomen dat ik zou gaan schieten”, herinnert Adler zich. “Ze drukte haar buik tegen mijn geweer aan en riep: ‘Bambini’s! Bambini’s!’ bonzend op mijn borst”, herinnert hij zich. Adler beeft nog steeds bij de herinnering aan dat moment. En na al die decennia heeft hij nog steeds nachtmerries over de oorlog, vertelde zijn dochter Rachelle Donley.

De dochter besloot tijdens de Covid-lockdown om via sociale media te proberen de kinderen op de zwart-witfoto op te sporen. Uiteindelijk werd de foto opgemerkt door een Italiaanse journalist die een boek over de Tweede Wereldoorlog had geschreven. Hij wist het regiment van Adler op te sporen en liet de foto publiceren in een lokale krant. Dat leidde tot de ontdekking van de identiteit van de drie kinderen, die zelf inmiddels grootouders zijn.

Chocoladerepen

Door de corona werd een persoonlijke ontmoeting nog even uitgesteld, maar maandag was het dus eindelijk zover. Net als 77 jaar geleden had Adler Amerikaanse chocoladerepen voor de kinderen meegenomen.

Naast de opmerkelijke reünie, hoopt Adler in Italië ook nog op een ontmoeting met paus Franciscus. “Mijn vader wil de paus dolgraag ontmoeten”, zei Donley. “Hij wil zijn boodschap van vrede en liefde delen. Bij mijn vader draait alles om vrede.”

Volledig scherm Martin Adler ziet de kinderen van weleer voor het eerst weer terug. © AP