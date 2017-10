Amerikaanse staten naar rechter tegen Trumps anti-Obamacare-decreet kv

22u47

Bron: ANP 0 thinkstock Zeker vijf Amerikaanse staten stappen naar de rechter om te voorkomen dat de Amerikaanse regering stopt met subsidies aan zorgverzekeraars waarmee ze de kosten van Obamacare kunnen drukken. President Donald Trump kondigde aan die geldkraan dicht te zullen draaien.

Door te stoppen met het betalen van de subsidies wil Trump Obamacare verder ondermijnen. Het bedrag van de subsidies komt uit op ongeveer 6 miljard euro (7 miljard dollar) per jaar. Door de afschaffing dreigen de premies voor de zorgverzekeringen fors te stijgen. De maatregel van het Witte Huis heeft geleid tot felle kritiek van de Democraten.

De vijf staten, waaronder New York en Californië spannen de zaak aan in Californië. Ze vragen de rechtbank om Trump te dwingen betalingen te doen. Deskundigen vrezen dat het een lastige zaak wordt.

Het Witte Huis zegt dat het ministerie van Justitie heeft uitgezocht dat er geen verplichting is om subsidies te betalen. Deze subsidies krijgen de zorgverzekeraars om de kosten te dekken voor het verzekeren van minima die vallen onder de zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare.

Trump wil Obamacare al vanaf het begin van zijn presidentschap afschaffen. "Ik wil verzekeringsmaatschappijen niet rijk maken," zegt hij. Het is de president een doorn in het oog dat zijn Republikeinse partijgenoten er niet in slagen de zorghervorming van Obama in te trekken.