Amerikaanse Senaat keurt begrotingswet van 4 biljoen dollar goed 07u30

Bron: Belga 0 EPA De Amerikaanse president Donald Trump is tevreden over de goedkeuring van de begrotingswet. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren met een nipte meerderheid van 51 tegen 49 een begrotingswet goedgekeurd ter waarde van 4 biljoen dollar. Daarmee is de eerste horde voor de door president Donald Trump aangekondigde belastinghervorming genomen. Het Witte Huis reageerde dan ook tevreden op de stemming.

De maatregelen voor de belastinghervorming die in de nieuwe begrotingswet zijn opgenomen, zullen het Amerikaanse begrotingstekort over de komende tien jaar met tot wel 1,5 biljoen dollar doen toenemen. Daarom kantte één Republikein zich tegen het voorstel: Rand Paul, die vond dat de maatregelen te duur waren en die misnoegd was dat de Republikeinen het plan om Obamacare af te schaffen, laten varen.

Lees ook Trump doet zijn Iranstrategie morgenavond uit de doeken

Verbod op filibusteren

Het gestemde pakket bevat ook een maatregel waardoor het onmogelijk zal zijn voor de Democraten om te filibusteren (tijd rekken door lange redevoeringen, red.). Die zijn niet te spreken over de begroting, omdat ze te duur is en omdat de belastinghervorming vooral de rijken ten goede zou komen.

Het is nu afwachten wat het Huis van Afgevaardigden zal doen. Zij kunnen dezelfde begrotingswet goedkeuren, maar ook een eigen stemmen. Als dat laatste gebeurt, moeten beide huizen van het Congres op zoek naar een compromis.